Duitse winkelverkopen licht gestegen

De groei, van 0,1 procent, was onverwacht. Economen hadden in doorsnee op een stabilisatie van de winkelverkopen gerekend. In februari was sprake van een groei van de winkelverkopen met een bijgestelde 1,1 procent op maandbasis. Op jaarbasis groeiden de winkelverkopen met 2,3 procent. Hier werd in doorsnee op een stijging met 2,2 procent gerekend.

De Duitse importprijzen daalden in maart op maandbasis met 0,5 procent. Dat was scherper dan economen hadden voorzien. Op jaarbasis gingen de importprijzen met 6,1 procent omhoog, waar economen rekenden op een groei van 6,5 procent.