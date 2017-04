Inflatie eurozone flink gestegen

Dat blijkt uit een eerste schatting die statistiekbureau Eurostat vrijdag heeft gepubliceerd. In maart bedroeg de inflatie nog 1,5 procent.

Het verschil in inflatie ten opzichte van maart werd evenwel vooral bepaald door de prijzen van diensten, zoals vervoer, telefonie en internet. Die zijn deze maand een stuk sterker gestegen.

Dat komt volgens economen voor een belangrijk deel doordat Pasen dit jaar in april viel, en vorig jaar in maart. Rond de paasdagen zijn bijvoorbeeld vliegtickets en hotelovernachtingen duurder dan anders.

Niveau

De geldontwaarding is met 1,9 procent rond het niveau beland waar de Europese Centrale Bank (ECB) met zijn monetaire beleid op aanstuurt. Doel is de inflatie dicht bij, maar onder de 2 procent te houden. Economen rekenden voor april van tevoren gemiddeld op een inflatie van 1,8 procent.

Gezien de forse invloed van de sterk schommelende olieprijs kijkt de ECB de laatste tijd evenwel liever naar de kerninflatie, waarbij de prijzen van voedsel en energie buiten beschouwing zijn gelaten. Die is deze maand naar verwachting uitgekomen op 1,2 procent, het hoogste peil sinds 2013. In maart was dat nog 0,7 procent.