Heineken scoort met video in VS

Vrijwel alle media (van CNN tot Fortune, van USA Today tot Glamour) zijn laaiend enthousiast over de reclame die laat zien dat er meer zaken zijn die mensen verbinden dan verdelen.

,Als je je dag goed wil beginnen, neem een bier of liever begin met het kijken naar de Heineken-advertentie’, schrijft zakenblad Fortune. ,,Heineken laat Pepsi zien hoe je als bedrijf wel op sociale issues kun reageren’’, schrijft CNN. De zieuwszender refereert hier aan de mislukte sociale campagne van Pepsi met Kendall Jenner. ,,Hé Pepsi, zo moet je het doen’’, schrijft het Amerikaanse reclameblad AdWeek.

Sociaal experiment

In een filmpje van ruim vier minuten toont Heineken in de ‘OpenYourWorld campagne’, een sociaal experiment, waar twee totale vreemden, met totaal verschillende ideeën, elkaar voor het eerst ontmoeten.

Wat gebeurt er als je een klimaatactivist samenbrengt met een klimaatscepticus, een feministe met een anti-feministe? Het experiment van Heineken toont aan dat zelfs mensen met de meest verschillende opvattingen samenkomen.

,,We leven in een tijd waar empathie, tolerantie en openheid onder druk staan, zegt markering-directeur Cindy Tervoort. ,,Deze film is wil mensen inspireren zich te focussen op de dingen doe ons verbinden, in plaaats van te verdelen.