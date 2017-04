Niet Donald Trumps belastingplan, Draghi noch Noord-Korea trok de meeste aandacht in de top 10 met artikelen op DFT.nl.

Dat de wat anonieme schoonzoon van de Russische president Poetin zijn Nederlandse stulpje te koop heeft aangeboden, interesseerde afgelopen weken verreweg de meeste lezers. Onduidelijk bleef waar de schoonzoon zijn geld dan in heeft gestoken.

De ingreep van supermarktketen Jumbo, die de vakbonden op de straat gooide, raakte bij veel lezers een gevoelige snaar. Jumbo was de bonden spuugzat. Wat zullen de gevolgen van deze stap zijn in andere bedrijven, kun je nog opkomen voor je rechten als werknemer?

Prachtige Koningsdag

Het hoofd van lezers zat deze week waarschijnlijk al vooral bij de viering van Koningsdag. Hopelijk hebben deze verkooptips veel lezers plezier en nog wat pecunia opgeleverd. Bewaar ze: altijd handig voor volgend jaar.

Van de aandoenlijke maar anonieme weldoener uit Konstanz mogen we er volgens lezers in Nederland ook een paar krijgen. Zij vielen er voor hoe een Duitser honderden euro's aan contant geld had uitgedeeld.

Geld achter de ruitenwisser

Ook zijn/haar werkwijze charmeerde: de gulle maar anoieme gever stopte met Pasen briefjes van 20 en 50 euro in brievenbussen. Ook liet de donateur geld achter onder de ruitenwissers van auto's.

Nog meer Duitsers verrichtten een heldendaad: een bankier van Comdirect. Zij sloegen alarm over de verdachte van de aanslag op de spelersbus van Dortmund die drie bommen liet ontploffen.

De Russisch-Duitse Sergej W. (28) kocht vanuit het aanpalende hotel voor duizenden euro's opties en speculeerde met zijn aankoop op de koersval van de club. Die had hem miljoenen euro's kunnen opleveren.

Huizenbubbel?

Zitten we in een huizenbubbel? Zijn de koophuizen niet al lang veel te duur geworden, zeker in de Randstad?

Nou, niet echt: afgelopen maand gingen we naar de sterkste prijsstijging in vijftien jaar.

Barrack Obama draait voor een paar ton zijn hand niet meer om. Eerder pakte de oud-president met zijn vrouw Michelle een boekendeal voor $65 miljoen om hun memoires te schrijven. Daar kwam nog vier ton bij, de gage voor één enkele lezing bij een rijke broker op Wall Street.

Grip op je geld

Michelle Obama is waarschijnlijk precies de tegenpool van de vrouwen die financieel adviseur Jacqueline van der Vorm op het oog had toen ze beschreef hoe die te vaak hun financiële zaken uit handen geven. Ze sprak uit ervaring dankzij een brede schare klanten.

'Als je 50 wordt, wil hij er twee van 25!, waarschuwde een van haar boeken, 'Krijg grip op je geldzaken en maak bewuste keuzes over je relatie, werk en gezin' moet aanzetten eerder in te grijpen.

Voor wie op geld moet letten - en wie niet - helpt het dan weinig dat banken de risico-opslag op hun hypotheek zonder aantoonbare reden hoog houden. Een onderzoek van de Consumentenbond toonde die duistere praktijken aan, al claimen banken natuurlijk met de klant mee te denken.

Rotterdams leed én vooruitzicht

Met de fraaie kaart was het even zoeken, maar Rotterdam blijkt helaas de meeste werklozen in Nederland te hebben. Een schrale troost is het dat Feyenoord de stad waarschijnlijk geluk brengt en de kampioensschaal volgende week naar de Coolsingel brengt.

Zo, dit was het overzicht van afgelopen week! Kijk hier alvast naar de agenda van de komende.