Vakbonden FNV, De Unie en ABC maakten bekend dat dit keer circa veertig werknemers aan de actie meedoen. Het is de negende staking in een reeks waarin werknemers actievoeren voor een betere cao. De stakingsestafette begon op 14 april bij de vestiging in Breda.

Werkdruk

De bonden eisen maatregelen tegen de hoge werkdruk en verder onder meer een loonsverhoging van 2,5 procent. Ook vrezen zij dat de aanstaande privatisering van Holland Casino na eerdere reorganisaties opnieuw banen zal kosten.

Volgens de bonden hebben de acties vooralsnog niet hebben geleid tot „een inspanning van het bestuur” van het casino om de huidige patstelling te doorbreken. De cao geldt voor 3000 werknemers die werken bij de veertien vestigingen van Holland Casino.