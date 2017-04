Op 6 december kondigde ABN Amro aan met LGT overeenstemming te hebben bereikt over de verkoop van de private bankingactiviteiten van de Nederlandse bank in Azië en het Midden-Oosten.

Afronding van de verkoop werd verwacht in het tweede kwartaal van 2017 onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Aan deze voorwaarden is inmiddels voldaan, waardoor de verkoop vandaag is afgerond.

Met de verkoop van deze activiteiten rekent ABN Amro in het tweede kwartaal van 2017 op een boekwinst te realiseren van tussen de USD 210 miljoen (EUR 193 miljoen) en $235 miljoen (€215 miljoen) na belasting.