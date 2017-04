Werk neerleggen neemt af in Nederland

Vorig jaar gingen met 23 stakingen 19.000 arbeidsdagen verloren. Dit laatste is een daling van maar liefst 60 procent vergeleken met 2015, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Sinds 1999 lag het aantal stakingsdagen slechts vier jaar op een nog lager niveau dan 2016.

De 11.000 werknemers die vorig jaar het werk tijdelijk neerlegden, is eveneens een flinke daling vergeleken met de 42.400 uit 2015. Wel zijn het er nog altijd meer dan de 10.200 en 4500 uit 2014 en 2013. Het stakersdieptepunt stamt uit 1976, toen slechts 1100 arbeiders bij elkaar 700 dagen weigerden hun werk uit te voeren.

Inmiddels lijkt er een stakingscyclus in Nederland plaats te vinden. In 2002, 2008 en 2012 registreerde het CBS respectievelijk 245.500, 120.600 en 219.400 verloren werkdagen door stakingen. Deze pieken werden vervolgens gevolgd door jaren met relatief weinig stakers en stakingsdagen. Personeel in de industrie en de sector vervoer en opslag staakt doorgaans het meest. Daarbij verandert ook de manier van actievoeren. Zo voerde de politie vorig jaar meerdere acties, waarbij nauwelijks arbeidsdagen verloren gingen.

Nederland moet vrij ver terug in de historie voor letterlijke straatgevechten tussen stakend personeel en directieleden. Enkele vakbondsrotten weten er nog alles van. Lees hiervoor ons Premiumverhaal.