'Fox aast op televisiebedrijf Tribune Media'

35 min geleden

LOS ANGELES (AFN) - Het Amerikaanse mediabedrijf 21st Century Fox is in gesprek met investeerder Blackstone over een gezamenlijk bod op branchegenoot Tribune Media. Dat meldde zakenkrant Financial Times (FT) maandag op gezag van bronnen rond de onderhandelingen.