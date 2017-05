Kleine plus voor beurs Tokio

De Nikkei eindigde 0,6 procent hoger op 19.310,52 punten. Bij de bedrijven in de Japanse hoofdstad kon Japan Airlines (JAL) op belangstelling rekenen. De luchtvaartmaatschappij kwam met een winstwaarschuwing voor het lopende boekjaar en dook daarop 7,3 procent in het rood. Rivaal All Nippon Airways (ANA) ging 2 procent omlaag na tegenvallende prognoses.

Elektronicaconcern Fujitsu had juist een sterke dag op de beursvloer met een koerswinst van 8,4 procent. Fujitsu publiceerde voorlopige jaarcijfers die in de smaak vielen bij beleggers.

In Hongkong werd niet gehandeld vanwege de Dag van de Arbeid. De Kospi in Seoul verloor 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney won 0,4 procent.