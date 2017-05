Joustra voorzitter Letselschade Raad

Joustra is vooral bekend als de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die functie nam hij in 2011 over van Pieter van Vollenhoven. Eerder was hij onder meer bestuursvoorzitter van uitkeringsinstantie UWV en nationaal coördinator terrorismebestrijding.

Wolfsen zat een aantal jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer. Van 2008 tot eind 2013 was hij burgemeester van Utrecht en sinds vorig jaar is hij voorzitter bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Letselschade Raad telt bijna tweehonderd aangesloten organisaties. Bij de belangrijkste overleggen van de raad schuiven onder meer Slachtofferhulp Nederland, de ANWB en het Verbond van Verzekeraars aan.