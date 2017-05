Iets sterkere groei industrie eurozone

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam voor april uit op 56,7, tegen 56,2 in maart. Dat is het hoogste niveau sinds april 2011. Een stand boven de 50 duidt op groei in de sector. Bij een voorlopige raming werd een stand gemeld van 56,8.

Voor de Duitse industrie tekende Markit een indexstand op van 58,2. Voor de Franse industrie kwam die uit op 55,1.

De Britse industrie liet in april een flinke groeispurt zien. De index steeg van 54,2 naar 57,3. Dat is het hoogste punt in drie jaar.