Dat concludeert Strategy&. Het onderdeel van consultants- en accountantsbureau PwC verwacht dat het internationale bankencomité uit het Zwitserse Bazel een compromis bereikt over de nieuwe bankenregels; Basel IV. Bij een compromis zal de impact op de kapitaalratio’s van de 131 grote Europese banken volgens de onderzoekers 60% lager uitvallen dan bij de eerste plannen. Toch moeten de buffers van deze banken dan nog altijd met €1,7 tot €2,7 biljoen omhoog.

In de aanvankelijke plannen van Basel IV werd gekoerst op minimale risicowegingen voor kredieten op bankbalansen. Een ‘kapitaalvloer’ voor hypotheken zou het risico voor Nederlandse banken enorm vergroten. Huizenkopers lenen in ons land veel en leggen weinig eigen geld in bij het kopen van een woning. S&P Global Market Intelligence berekende een jaar geleden dat de kapitaalsbuffers van de Nederlandse banken in het ergste geval zouden halveren bij zwaardere risicoweging van hypotheken.

Een lobby van De Nederlandsche Bank tegen de kapitaalvloeren had aanvankelijk weinig impact. Het tij keerde toen Donald Trump president van de Verenigde Staten werd en een einde voor de strenge bankenregels aankondigde. PwC rekent er op dat er ‘na een stevig onderhandelingsproces’ in het Baselcomité toch overeenstemming over nieuwe toezichtregels wordt bereikt. Banken doen er volgens de onderzoekers verstandig aan niet te lang te wachten met het aanpassen van hun ’bedrijfsmodel, productportfolio en juridische structuur’: „Ze moeten nu aan de slag.”