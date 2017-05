Eigenaar Werkspot koopt concurrent in VS

HomeAdvisor maakt deel uit van technologieconcern IAC, dat ook eigenaar is van onder meer videodienst Vimeo, nieuwssite The Daily Beast en datingapp Tinder. IAC wil Angie's List na de overname met HomeAdvisor samenbrengen in een nieuw, beursgenoteerd bedrijf. Zelf zal het daarin een aandelenbelang houden van 87 tot 90 procent.

Net als Werkspot zijn HomeAdvisor en Angie's List onlinemarktplaatsen die professionele klussers in contact brengen met particuliere opdrachtgevers. HomeAdvisor is op dat gebied marktleider in de Verenigde Staten en heeft daarnaast dochterondernemingen in Duitsland, Frankrijk, Italië en Canada. Het was vorig jaar goed voor een omzet van bijna een half miljard dollar.