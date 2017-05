Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Hogere winst voor BNP Paribas

19 min geleden

PARIJS (AFN) - BNP Paribas, de grootste bank van Frankrijk, heeft in het eerste kwartaal meer winst behaald. Het financiële concern profiteerde met name van hogere inkomsten uit de handel in obligaties en aandelen.