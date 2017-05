Het aantal werklozen zakte met 15.000 naar 2,54 miljoen in vergelijking met een maand eerder. Zowel in het westen als in het oosten van het land was sprake van een afname van het aantal mensen zonder baan. De cijfers zijn aangepast voor seizoenseffecten.

Het werkloosheidspercentage in de grootste economie van Europa bleef ongewijzigd op het historisch lage niveau van 5,8 procent.