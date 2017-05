De Franse bank maakte donderdag bekend voor €963 miljoen het langlopende dispuut met de Libyan Investment Authority (LIA) te hebben geschikt. Hiermee werd een voor diezelfde ochtend geplande rechtszaak in Londen afgeblazen. De schikking is opmerkelijk, omdat Goldman Sachs vorig jaar vrijuit ging bij een proces in Londen in hetzelfde conflict met LIA.

Toch probeerde LIA in een zaak tegen Société Générale een schadevergoeding van zo’n €1,4 miljard te krijgen voor corruptie en omkoping. Dictator Kaddafi had in 2006 naar schatting €60 tot €70 miljard aan oliegeld gestoken in een speciaal investeringsfonds. Met de Libische gelden werd overal belegd. Bijvoorbeeld in Fortis, kort nadat de Belgische bankverzekeraar een deel van ABN Amro had overgenomen.

De miljarden trokken dan ook talrijke bankiers aan. Die van Goldman Sachs en Société Générale zouden bestuurders, vaak aan de familie Kaddafi verwant, met steekpenningen, feestjes en dure prostituees zo’n €2 miljard aan zeer ingewikkelde financiële producten en beleggingen aan hebben gesmeerd. Dit feestje was voorbij met de val van Kaddafi in 2009 en bevriezing van de gelden in het fonds.

Société Générale deed de beschuldigingen van het genationaliseerde fonds uit Libië altijd af als ‘ongefundeerd’. In een rechtszaal zou de bank zich er ‘krachtig tegen verdedigen’. Nu kwam er naast een schikking ook expliciet excuses voor het ’gebrek aan voorzichtigheid van sommige medewerkers’. „Société Générale excuseert zich tegenover LIA en hoopt dat de uitdagingen in deze moeilijke periode in de ontwikkeling van Libië snel overwonnen worden”, besloot de bank.