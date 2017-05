Schoolcampus V&D keert terug bij AH

Tien weken lang zullen agenda’s, kaftpapier, schriften, schrijfgerei en alle andere benodigdheden voor het nieuwe school- en collegejaar te koop zijn bij de supermarktketen.

Schoolcampus was een ongekend succes van het vorig jaar ter ziele gegane V&D. Het was dè plek om schoolbenodigdheden te kopen. Elk jaar stroomde voor het begin van het schooljaar de winkel vol met jeugdige kopers. Het warenhuis had minstens 50% van de markt in handen.

Bijdrage aan resultaat

Toen V&D failliet ging, sprongen Bruna en vooral Hema in het gat. Topman Tjeerd Jegen van Hema zei onlangs nog dat vorig jaar vooral de verkoop van schoolspullen flink bijdroeg aan de positieve resultaten.

Nu krijgt de Hema weer concurrentie van het aloude V&D. „We hebben een jaar lang keihard gewerkt en de kennis en ervaringen van oud-V&D-ers gebruikt om de collectie opnieuw vorm te geven’’, zegt Ronald van Zetten, die samen met Roland Kahn en Jaco Scheffers vorig jaar de merken van V&D voor een half miljoen kocht.

Gemist

,,Schoolcampus is een waardevol concept dat erg werd gemist in 2016. Maar eigenlijk is het nu maar een jaar weg geweest’’, zegt Van Zetten. ,,En we hebben nu meer winkels tot onze beschikking dan in de tijd van V&D. De Schoolcampus bij Albert Heijn is de meest uitgebreide aanbieder van schoolspullen in Nederland.’’

De markt voor schoolspullen is kort, zo’n tien weken, maar wel krachtig. De omzet ligt rond €60 miljoen. Vanaf 8 mei zullen in alle winkels van Albert Heijn agenda’s te koop zijn. Vanaf eind juni zijn in de grootste Albert Heijns alle schoolspullen te bemachtigen. Naast de bekende merken zoals Martin Garrix, Dylan Haegens, Paul Frank, Supertrash, Pip, Playstation, Pimpelmees, Replay, is er ook een eigen collectie verkrijgbaar. Ook zijn ze online via ah.nl te bemachtigen.

Lauw

Albert Heijn ruimt er een flinke ruimte voor in, zegt Van Zetten. De supermarktketen koopt de agenda’s en schriften in bij het V&D Concepthouse van Van Zetten, Scheffers en Kahn. Het is hun tweede concept. Eerder ontwikkelden ze het online platform Frendz.

Voor Albert Heijn komt de Schoolcampus op een gelegen moment, namelijk in een periode van het jaar dat de verkoop in de supermarkten wat lauw is.

,,We onderzoeken continu welke nieuwe producten en diensten we kunnen aanbieden. Een groot gedeelte van onze klanten heeft schoolgaande kinderen, gaat zelf naar school of zit in de collegebanken. We willen hen een aantrekkelijke keuze aan schoolspullen bieden”, zegt Marit van Egmond, commercieel directeur bij Albert Heijn.

