De afgelopen weken stonden er ellenlange rijen op Schiphol, als gevolg het directiebeleid van ongebreidelde groei en het ontbreken van benodigde investeringen in infrastructuur.

Eergisteren beloofde de luchthaven dan eindelijk na vele klachten extra mankracht in te zetten, nadat de directie het afgelopen jaar keer op keer gewaarschuwd is door KLM.

Miljoenen

De chaos heeft KLM miljoenen gekost, aldus Elbers, die te maken had met duizenden ontevreden klanten in de meivakantie. „Ik ben blij dat ons signaal nu eindelijk opgepakt is. Frusterend is het wel dat daar eerst deze ellende voor nodig is”, zegt president-directeur Pieter Elbers in gesprek met De Telegraaf.

„Ik verwacht dat we samen met Dijksma tot goede afspraken kunnen komen. Dat is belangrijk voor onze nationale economie.” Maandag spreekt Elbers samen met topman Nijhuis van Schiphol met de bewindsvrouw over meer beveiligers, marechaussees, taxibanen en gates.

Lufthansa

Schiphol heeft nog geen toezegging gedaan richting KLM om de schade te vergoeden. Topman Nijhuis is naar Australië vertrokken voor de inspectie van de luchthaven van Brisbane, een deelneming. Volgens bronnen rondom Schiphol-directie normaal een taak voor de financieel directeur.

Gisteren werd bekend dat KLM’s concurrent Lufthansa en de luchthaven van Frankfurt intensief met elkaar gaan samen werken. „Dit is precies wat wij hier in Nederland tien jaar geleden deden, terwijl de reputatie van Schiphol en Nederland er aan gaat”, zegt Elbers. „Het gaat in de wereld om concurrentie tussen verschillende luchtvaartsystemen. Ook de luchthaven van Atlanta en vliegmaatschappij Delta hebben samen enorm veel succes. Het is van het grootste belang dat we samenwerken.”

Achter de schermen klinkt nu bij prominenten het geluid dat Nijhuis niet de geschikte man is om de luchtvaartsector verder mee uit te bouwen. Elbers wil niet ingaan op de vraag in hoeverre Nijhuis kan aanblijven.

„Twee jaar geleden heb ik gepleit voor een Deltaplan voor de luchtvaart, maar dat is nog niet van de grond gekomen. Ik vestig mijn hoop op brede bewustwording door de situatie”, zegt Elbers. Het directe bestemmingennetwerk van Schiphol draagt voor €30 miljard bij aan de economie.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wilde in 2015 een aparte luchtvaarttafel opzetten, waarin alle spelers in de sector samenkwamen. Nijhuis van Schiphol wilde daar niet aan meewerken. „We hebben geen nieuwe tafels nodig”, zo vond hij.

Schiphol zette de afgelopen jaren de deur open voor prijsvechters, tegen de afspraken in met het kabinet over selectiviteit. Hierdoor loopt de luchthaven dit jaar, drie jaar eerder dan gepland, vol. De groei zorgde voor een 30% hogere bonus voor Nijhuis in 2016.

Tegelijkertijd zette de directie de investeringen in de nieuwe terminal en pier op de lange baan, om de bouw van de omstreden luchthaven van Lelystad te starten. Bronnen rondom de Schiphol-directie melden aan De Telegraaf dat de lange wachtrijen op Schiphol een instrument zijn om de investering van nu ruim €200 miljoen aan belastinggeld voor zes vluchten per dag van vliegveld Lelystad te rechtvaardigen. „Lelystad is een egokwestie geworden”, stellen deze bronnen.

Uit de gisteren verschenen kwartaalcijfers blijkt dat KLM een operationeel verlies leed van €17 miljoen, waarmee deze €10 miljoen verslechterde ten opzichte van 2016. „We zijn op de goede weg, maar moeten blijven werken aan het verlagen van de kosten”, zo zegt Elbers. „De miljoenen die de chaos op de luchthaven kosten, zijn extra zuur in het licht van de cao-besparingen voor de KLM’ers.”

Schiphol kan op simpele wijze meewerken aan een betere operatie, zegt Elbers. „Ik kwam gisteren uit Parijs. Toen zei een medereiziger ongevraagd tegen me: ’Vreemd dat de Kaagbaan er negen weken helemaal uitligt. In Londen doen ze onderhoud in de nacht.’”