Ongeveer een jaar geleden begon Rabobank met een proef in de regio Rotterdam voor het online leningsplatform Rabo&Co. Deze pilot is mede door de animo onder vermogende klanten geslaagd, zegt Nieke Martens, hoofd Private Banking bij Rabobank: „Een goede afstemming tussen vraag en aanbod is een belangrijke succesfactor gebleken.”

Rabo&Co is een soort online marktplaats waar Raboklanten met meer dan €1 miljoen vrij belegbaar vermogen rechtstreeks kunnen investeren in ondernemers die krediet zoeken. „Het spreekt met name klanten aan die zelf vermogen hebben opgebouwd met ondernemen”, aldus Martens. „Zij voelen zich verbonden met het project of doel dat de aanvrager nastreeft. Daarom hebben wij besloten om Rabo&Co voor al onze vermogende klanten gefaseerd te introduceren.”

Voorwaarden

Wel zijn er restricties ingebouwd bij Rabo&Co. Vermogende klanten moeten per lening aan één onderneming minimaal €100.000 verstrekken, maar niet meer dan 10% van hun vrij beschikbare vermogen aanwenden. Rabobank belooft altijd minimaal 51% van de lening te verschaffen voor elke lening die wordt toegelaten tot het platform.

Een lening moet altijd voor her- of uitbreidingsfinanciering zijn en mag een maximale looptijd van 5 jaar hebben. Om de risico’s te verkleinen moet een ondernemer de afgelopen twee jaar zwarte cijfers hebben geschreven.

Roots

Bestuurslid Rien Nagel verklaarde bij de start van de proef dat Rabo&Co past bij de oprichtingsbeginselen van de coöperatieve Rabobank. „Met dit platform gaat geld direct van de vermogende particulier naar de ondernemer die geld voor een financiering nodig heeft Rabobank is ooit opgericht om vermogende boeren te koppelen aan boeren die geld nodig hadden.”