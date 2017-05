De olieprijs steeg rond 18.00 uur naar een winst van 2,9% bij een stand van $50,12 gesteund door het nieuws dat de olievoorraden in de VS in de voorbije week harder daalden dan voorzien.

Ook in de VS zat de olieprijs (WTI) flink in de lift met een vooruitgang van 3,6% naar een niveau van $47,52 per vat.

De markt is verder nog steeds in afwachting in hoeverre oliekartel OPEC en Rusland de afspraken over een bevriezing van de olieproductie zullen gaan verlengen.