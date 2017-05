Openbare aanklagers in Stuttgart duiken volgens Bloomberg in klachten dat Müller, president-commissaris Hans Dieter Pötsch en voormalig VW-baas Martin Winterkorn bewust treuzelden bij het naar buiten brengen van de ontwikkelingen rond het dieseldebacle.

Beleggers zouden zo te laat van de ontdekking van de sjoemelsoftware in diesels van Volkswagen op de hoogte zijn gesteld. Nadat het schandaal met de emissiefraude in september 2015 aan het licht was gekomen, verloor het aandeel Volkswagen een groot deel van zijn waarde.

Het zou voor het eerst zijn dat Müller persoonlijk verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek in de hele affaire. De rol van Pötsch en Müllers opvolger Winterkorn werd al door openbare aanklagers onder de loep genomen.