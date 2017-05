Snap kan groeitempo niet vasthouden

Snap, dat onlangs zijn gang naar de beurs in New York maakte, bevindt zich als bedrijf nog in een opkomende fase. Daarom is het volgens kenners juist erg belangrijk voor Snap om zijn groeitempo op te voeren, zodat concurrenten als Facebook overtroefd kunnen worden. In plaats daarvan zag het socialmediabedrijf de aanwas van zijn gebruikersbestand juist wat afzwakken.

Wat hierbij zeker een rol zal spelen is dat gebruikers op bijvoorbeeld Instagram, dat eigendom is van Facebook, tegenwoordig eveneens foto's en filmpjes kunnen delen die later weer verdwijnen. Dat is juist het concept waarmee Snapchat groot is geworden.

Snap heeft ook nog nooit winst gemaakt. In het eerste kwartaal resteerde onderaan de streep een tekort van 2,2 miljard dollar, tegen een verlies van 105 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet is in de tussentijd wel stormachtig toegenomen, met 286 procent tot een kleine 150 miljoen dollar. Echter ook hier geldt dat deskundigen eigenlijk hogere opbrengsten hadden willen zien, waardoor het bedrijf in de zogeheten nabeurshandel fors onderuit ging.

Recent marktonderzoek uit Nederland liet ook al zien dat de rek er een beetje uit lijkt te zijn voor Snap. De groei van het aantal installaties op smartphones zwakte hier onlangs al flink af. Daarbij bleken gebruikers minder vaak op de app te kijken, aldus onderzoekers van Telecompaper.