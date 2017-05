ING: nauwelijks groei nieuwbouwsector

Vorig jaar kwamen er volgens het CBS 53.900 woningen bij. Voor dit jaar voorspelt ING een productie van 56.000 woningen en in 2018 moeten het er 58.000 worden.

Tussen 2000 en 2009 werden nog gemiddeld ruim 76.000 nieuwbouwwoningen per jaar opgeleverd. In 2009 was er een top op bijna 88.000. Het dieptepunt lag in 2014, toen slechts 45.000 nieuwbouwwoningen werden opgeleverd.

Een knelpunt was de traagheid in de vergunningverlening bij gemeenten. Die situatie lijkt verbeterd. „De afname van bouwvergunningen door te weinig plancapaciteit bij gemeenten en ontwikkelaars lijkt gekeerd. Sinds halverwege 2016 neemt het aantal vergunningen weer langzaam toe”, aldus ING.

Foto: CBS

ING verwacht dat het productievolume van de onderhouds- en verbouwsector in 2017 en 2018 doorgroeit. Deze sector profiteert van het record aantal transacties op de woningmarkt. Nieuwe huiseigenaren willen hun nieuwe woning door verbouwing aan hun woonwensen aanpassen. Met de huizenmarkt op een recordhoogte en de rente voorbij het laagste punt neemt het groeitempo wel af.

Voor de gehele bouwproductie verwacht ING een afname van de groei, van 7,6% in 2016 naar 4% dit jaar. In 2018 zal de groei volgens ING zelfs afzwakken naar 2,5%. Het volume in de bouw ligt nog steeds 5% onder de top van 2008.

Foto: ING

Infrabouwers zijn volgens ING positief gestemd. De iets aangetrokken woningbouw laat de vraag naar nieuwe toegangswegen en bestrating toenemen. In 2018 kan de groei verder aantrekken doordat dan enkele grote infraprojecten van start gaan.

ING stelt verder vast dat voor het eerst sinds 2011 de investeringen in bedrijfsgebouwen toenemen. De waarde van het aantal afgegeven vergunningen voor bedrijfsgebouwen neemt ook weer licht toe. Het zijn vooral de bouwvolumes voor logistieke ruimten en bedrijfshallen die aantrekken. De groei van de orderboeken van utiliteitsbouwer is wel gestopt, aldus de economen van de bank.