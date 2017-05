Rederij Hapag-Lloyd lijdt groter verlies

Hapag-Lloyd rapporteerde vrijdag een kwartaalomzet van 2,1 miljard euro. Dat is ruim 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzettoename is te danken aan een volumegroei van een kleine 7 procent en verder aan gunstige wisselkoerseffecten. De vrachttarieven in dollars bleven evenwel onder druk staan, zij het in mindere mate dan in voorgaande kwartalen.

Tegenover de hogere inkomsten stonden ook stijgende kosten. Zo lag de gemiddelde prijs van stookolie een kleine 60 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2016. Hapag-Lloyd boekte een nettoverlies van 62 miljoen euro, na een tekort van 43 miljioen euro een jaar eerder.