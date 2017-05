Roubini meent dat het populisme in het Westen nog altijd kan leiden tot protectionisme en handelsoorlogen. En dat de Brexit uiteindelijk kan resulteren in een uiteenvallen van de EU. Ook de agressieve houding van Rusland tegenover onder meer andere voormalige Sovjetstaten en de gespannen situatie in het Midden-Oosten en rond Noord-Korea baren hem zorgen.

Volgens Roubini zijn er meerdere redenen waarom beleggers nauwelijks acht slaan op deze politieke risico’s. Hij wijst allereerst op de stabiele situatie op de wereldwijde oliemarkt. In het verleden brachten forse dalingen maar vooral enorme stijgingen van de olieprijzen de financiële markten in rep en roer, maar door de schalieolierevolutie is dit risico aanzienlijk afgenomen.

Daarnaast denkt Roubini dat beleggers zich ook vastklampen aan voorgaande schokken op financiële markten. Correctie bleken prachten koopmomenten, geholpen door stevige stimuleringsmaatregelen.

Als misschien wel de grootste zwarte zwaan ziet Roubini de situatie rond Noord-Korea. De beleggingsexpert vreest niet zozeer een militair ingrijpen door de VS, als wel een cyberoorlog tussen de aartsvijanden. De VS wordt ervan beschuldigd achter het mislukken van de recente rakettesten door Noord-Korea te zitten, die als tegenreactie delen van Amerika’s cruciale infrastructuur zou kunnen platleggen. Roubini sluit ook niet uit dat een Noord-Koreaans schip naar de VS vaart en daar bommen afvuurt. Een dergelijke escalatie van het conflict kan volgens hem enorme gevolgen hebben, aangezien beleggers de hieruit ontstane risico’s niet goed kunnen inschatten.