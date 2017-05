'Compensatie voor onterechte risico-opslag'

Banken laten klanten extra rente ('risico-opslag') betalen als de waarde van het huis lager is dan het hypotheekbedrag. Maar bij een spaarhypotheek wordt een spaarpot opgebouwd, waardoor het risico dat de klant zijn hypotheek niet kan aflossen steeds lager wordt en zelfs kan verdwijnen. Desondanks blijft de risico-opslag in stand bij verlenging van de rentevasteperiode.

Vijf hypotheekverstrekkers zouden zich daaraan schuldig maken: Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en SNS. Stichting Woekerrente wil dat zij hun beleid aanpassen en dat gedupeerde klanten compensatie krijgen. ,,Eerst zullen wij onderzoeken of het mogelijk is om via onderhandelingen met de banken op korte termijn tot een redelijke oplossing te komen. Indien dat niet mogelijk blijkt, zijn we klaar om een juridische procedure te starten", zegt voorzitter Lucia Melcherts.