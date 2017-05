De markt reageerde via de prijs van futurecontracten op signalen dat de grootste producenten Saudi-Arabië en Rusland de productieverlaging tot eind maart volgend jaar willen verlengen.

De toename is de sterkste stijging in twee weken tijd.

Foto: REUTERS

Volgens handelaren blijkt het echte effect van de aankondiging pas als Wall Street maandagmiddag opent. Belangrijk is dat de prijs richting $60 tot $70 in waarde doorstoot, aldus handelaren tegen Bloomberg.

Teveel voorraad

De uitspraken werden publiekelijk gedaan in China tijdens de bijeenkomst in Peking over de nieuwe Zijden Route.

De vorige restricties zijn per 1 januari dit jaar ingevoerd. Maar ze hebben nog altijd niet de enorme voorraden beperkt in de mate die oliekartel OPEC eind vorig jaar met zijn leden heeft afgesproken, aldus Rusland en Saudi-Arabië.

Sindsdien dobbert de prijs tussen $50 en $55 per vat en zijn handelaren en analisten op hun hoede.

De laatste prijsverhoging betekent niet dat de prijzen aan de benzinepomp snel zullen stijgen. De tariefsverhogingen worden doorgaans met vertraging doorberekend aan consumenten.

