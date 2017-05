Nieuwe hypotheken raken bank in de portemonee

De huidige winsten die banken kunnen behalen op hypotheken is met een brutomarge van 1,5% sinds eind 2009 niet zo laag geweest, staat in een publicatie van De Nederlandse Bank (DNB). Tussen begin 2010 en eind 2015 schommelde de brutomarge op nieuwe hypotheken steeds tussen 2% en 3%. Door vervroegde aflossingen en aflopende rentevastperioden zullen ook veel oude hypotheken met een nieuwe lagere rente minder lucratief worden, stelt DNB.

Herprijzen

Meer dan de helft van de uitstaande hypotheken heeft een klantrente van meer dan 3,5%. Als vermoedelijk de helft van deze portefeuille ter waarde van €225 miljard de komende jaren voor een nieuwe rentevasteperiode voor een vermoedelijk lagere rente herprijsd gaat worden, lopen de winsten voor de Nederlandse grootbanken terug. „Deze effecten samen kunnen de winstontwikkeling van banken de komende jaren onder druk zetten”, aldus DNB.

Rente-inkomsten

Nederlandse banken leunen veel meer dan hun Europese concurrenten op de inkomsten uit rente. Hun verdienmodel leunt relatief veel op het verstrekken van hypotheken aan particulieren, gefinancierd door spaargeld en aantrekkingen in de kapitaalmarkt.

Door de lange rentevastperioden op hypotheken dringt de pijn van de lage rentemarges op deze producten maar langzaam door in het verdienmodel. Ook konden de winsten op niveau gehouden worden door het verlagen van de spaarrentes, kostenbesparingen door digitalisering en door de economische groei teruglopende kredietverliezen.

Vernieuwing

De conclusie van DNB is niet per definitie slecht nieuws, zegt Arnoud Boot, hoogleraar Corporate Finance & Financial Markets aan de Universiteit van Amsterdam. „Het zet ook druk op de ketel om verder te vernieuwen”, meent hij. „Nieuwe hypotheken hebben niet alleen lagere marges, maar komen ook bij veel andere partijen terecht. Hypotheken horen ook thuis op balansen van institutionele beleggers. Voor banken is een kleinere balans gewenst. Goed dat men zich nu meer op bedrijven richt; zaken waar men in ieder geval echt waarde kan toevoegen.”