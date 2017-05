premium

Oversluitboete hypotheek nog steeds te hoog

19 min geleden

DEN HAAG - Banken rekenen nog steeds te veel boeterente aan klanten die hun hypotheek laten oversluiten. Ook ontbreekt het in veel gevallen nog aan heldere uitleg over hoe de boete precies is berekend. Dat staat in een nieuw onderzoek van de Consumentenbond en hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl.