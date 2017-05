Thuisbezorgd-baas rijkste jongere 

Op de top 100 van jonge miljonairs van zakenblad Quote is Groen de Coolblue-topmannen Pieter Zwart en Paul de Jong gepasseerd. Het vermogen van Zwart en De Jong wordt geschat op respectievelijk €255 miljoen en €215 miljoen.

Doutzen Kroes

Tussen de 100 jonge rijken staan slechts 4 vrouwen. Model Doutzen Kroes (32) is met €24 miljoen de meest kapitaalkrachtige dame.

Het is alweer voor de twaalfde keer dat Quote de ranglijst samenstelt. Dj Martin Garrix (21) is de jongste op de lijst. Hij heeft €14 miljoen verdiend met platen draaien.