Het netwerk misbruikte online data van klanten.

Net als in Nederland, oordeelde de waakhond CNIL dat het consumenten niet ongevraagd online mag volgen om de gegevens vervolgens te combineren met die uit de WhatsApp-lijst, een onderdeel van Facebook.

Stopt Facebook niet met deze praktijken, dan zullen mogelijk nieuwe boetes volgen en vanuit de EU maatregelen wachten, aldus de CNIL.

Meer procedures

Facebook handelt ook in strijd met de Nederlandse privacywetgeving. Dit concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens van zo'n 9,6 miljoen Nederlandse Facebook-gebruikers.

Inmiddels worstelt Facebook met een waslijst aan rechtsprodcedures in Europa, onder andere in Duitsland, België en in Spanje lopen twee rechtszaken.

Zaken beperkt

Facebook zegt in reacties dat het zich privacybescherming zeer aantrekt, en het aantal procedures door overleg met de toezichthouder te willen beperken.

Daarin is het in sommige gevallen geslaagd, claimt Facebook. De toezichthouders ontkennen deze consequenties.

