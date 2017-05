Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Actiam steekt geen geld in tabaksfabrikanten

28 min geleden

UTRECHT(AFN) - Actiam steekt per direct geen geld meer in tabaksfabrikanten. De vermogensbeheerder sluit die bedrijven uit van al de beleggingsportefeuilles en indexfondsen, werd woensdag bekend. Actiam doet dat in het kader van het verantwoord beleggingsbeleid.