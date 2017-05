Dat blijkt uit het voorstel in 'Ruimte voor de Economie van Morgen' waarover het FD woensdag bericht. Daarin schetst Amsterdam de kansrijke bieden voor de zakelijke markt.

De stad ziet ook locaties bij station Lelylaan, in Duivendrecht, opnieuw het Marineterrein in de binnenstad en in Noord onder meer bij de Sixhaven achter Centraal Station.

Leegstand krimpt

De stad reageert daarmee op de aansporingen vanuit de markt om meer bedrijfsruimte geschikt te maken. Sinds de kredietcrisis is de leegstand teruggelopen. Volgens vastgoedadviseur CBRE staat eind 2017 rond 6% leeg, momenteel bijna 8%.

Een luchtfoto van het Amsterdamse IJ. Foto: ANP

Daarmee zou de beschikbare ruimte naar topprijzen stijgen nadat de stad in 2011 een bouwstop had afgekondigd voor bedrijfsruimte.