Geen beenruimte meer opofferen voor bagage

De jonge onderzoekers van de universiteit van Hongkong hebben woensdag met hun ontwerp voor zo'n in de vloer verzonken bagageruimte de eerste prijs gewonnen van een wedstrijd die vliegtuigbouwer Airbus had uitgeschreven. Volgens de jury wordt met hun idee de loze ruimte tussen de vloer van de cabine en het plafond van het vrachtruim eronder, optimaal benut om de reiservaring van passagiers te verbeteren.

De overwinning levert de studenten een bedrag op van 30.000 euro. Of hun idee ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht, is niet duidelijk.