premium

Groei economie Japan trekt flink aan

32 min geleden

TOKIO (AFN) - De economie van Japan is in de eerste drie maanden van dit jaar aanzienlijk sterker gegroeid dan in de voorgaande periode. De groei van de derde economie van de wereld versnelde naar 2,2 procent op jaarbasis, van een bijgestelde 1,4 procent in het voorgaande kwartaal.