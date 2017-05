Vertrouwde acceptgiro blijft

Bedrijven, banken en andere betaalinstellingen blijken zich te hebben vergist in de aanname dat de acceptgiro over anderhalf jaar niet tot nauwelijks meer gebruikt zou worden. Vorig jaar werden nog altijd 19 miljoen papieren acceptgiro’s ondertekend en met de post opgestuurd. Dit is 11 procent van alle acceptgiro’s die worden verzonden. Negen op de tien consumenten maakt een ontvangen acceptgiro over via de app of website van de eigen bank.

Het aantal overboekingen via internetbankieren en mobiel bankieren stond vorig jaar op ruim 1,5 miljard. Toch bestaat er onder een significant deel van de bevolking nog altijd behoefte aan de papieren acceptgiro. „Vooral ouderen en slechtzienden vinden het prettig als zij op deze manier kunnen blijven betalen. Ook goede doelen pleiten voor uitstel van de uitfasering zodat er meer alternatieven ontwikkeld kunnen worden”, constateert directeur Piet Mallekoote van Betaalvereniging Nederland.

Terwijl steeds meer bedrijven en instellingen klanten richting de voor hen goedkopere automatische incasso’s stuwen, onder meer via kosten voor acceptgiro’s, pleit Mallekoote voor keuzevrijheid: „Er moet voldoende keuze uit betaalmiddelen zijn, bijvoorbeeld een papieren of digitale factuur naast een automatische incasso. Een crediteur moet tenminste één gratis betaalmiddel aan consumenten aanbieden.”

Vorig jaar zette de groei van digitale betaalinnovaties in Nederland door. Tegelijk daalde de schade door betaalfraude naar een historisch laagtepunt, blijkt uit het jaarverslag 2016 van de Betaalvereniging. Ook het aantal verstoringen met pinnen in winkels nam af. Van elke duizend pinbetalingen aan de kassa slaagden er vorig jaar 998 in één keer. Wel vindt de Mallekoote dat oude betaalmiddelen, zoals de acceptgiro en cashgeld, beschikbaar moeten blijven als daar behoefte aan is.