"Ik ben enorm verdrietig en mijn hart is gebroken om te moeten melden dat mijn echtgenoot Roger Ailes vanochtend is overleden", meldt Elizabeth Ailes in een persverklaring.

Roger Ailes heeft Fox News in 1996 opgericht. Hij stapte vorig jaar op na een serie beschuldigingen van vrouwelijke medewerkers over seksuele intimidatie. De oorzaak van zijn dood is nog niet bekend.