Van Lanschot plakt Kempen aan holdingnaam

Van de aandeelhouders ging 99,99% donderdag akkoord met de naamsverandering van het 280 jaar oude Van Lanschot Bankier per 1 juli. De private bank wil de verschillende merken binnen de groep beter accentueren met de nieuwe holdingnaam.

„Dit maakt het mogelijk om een duidelijker onderscheid te maken tussen Van Lanschot Private Banking enerzijds, en Van Lanschot Kempen als beursgenoteerde entiteit anderzijds”, luidde de toelichting van de Raad van Commissarissen op de algemene aandeelhoudersvergadering (AVA) van donderdag op het hoofdkwartier in Den Bosch.

Integratie

De naamsamensmelting volgt 10 jaar na de overname van de zich van het Belgische Dexia vrijgevochten Kempen & Co. De merchant bank opereerde aanvankelijk met een eigen bankvergunning zelfstandig binnen Van Lanschot. Ceo Karl Guha brak echter met het beleid van zijn voorganger Floris Deckers.

„We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de twee sterke merken Van Lanschot en Kempen in één bedrijf te bevatten. Het is strategisch goed om die merken ook in de naam van de holding samen te laten komen”, zegt chief financial officer (cfo) Constant Korthout.

Zichtbaarheid

De stap komt volgens Korthout niet voort uit een vermeende onzichtbaarheid op de beurs van Kempen, die zelf veel beursgangen en aandelenuitgiften begeleidt: „Ook zonder beursnotering is Kempen voldoende zichtbaar. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om wat vaker op de beurs zichtbaar te zijn.” De zetel van Van Lanschot Kempen blijft in Den Bosch, bezweert Korthout: „Sommige dingen moet je niet veranderen.”

In een trading update maakte Van Lanschot donderdagmorgen zonder winstcijfers te publiceren bekend dat de bank profiteert van de aantrekkende economie en positiever stemming bij beleggers. „Het resultaat laat in het eerste kwartaal van dit jaar een stijging zien en onze inkomsten vertonen een positieve ontwikkeling”, verklaarde Korthout. „Wij zien vertrouwen bij onze klanten. Mensen willen geld aan het werk zetten.”