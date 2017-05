Beleggers tegen pauze bij overname

Volgens Abma hebben bedrijven al voldoende middelen om zich te beschermen tegen buitenlandse kopers. Hij wijst er bovendien op dat concerns naar de Ondernemingskamer in Amsterdam kunnen stappen voor een onafhankelijk oordeel over een overnamebod.

Ook Huub Willems, hoogleraar en voormalig voorzitter van de Ondernemingskamer, is tegen een 'time-out' bij overnames. ,,Het gaat om een privaatrechtelijk dispuut. Als je daar niet uitkomt, hoort dat thuis bij degene die in dit soort situaties in de privaatrechtelijke wereld de geschillen beslecht. En dat is de rechter", aldus Willems.

VNO-NCW: doorpakken

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is juist tevreden over het plan van Kamp, maar pleit wel voor 'doorpakken'. ,,Want voor dit wettelijk geregeld is, zijn we een hele tijd verder", stelt VNO-NCW.

AkzoNobel

De discussie over een adempauze bij overnames is actueel door de overnamestrijd rond AkzoNobel. Het verf- en chemieconcern heeft inmiddels drie biedingen van de Amerikaanse belager PPG Industries afgewezen.

De ontevreden Britse grootaandeelhouder Elliott Capital heeft AkzoNobel voor de Ondernemingskamer gesleept. Deze rechtszaak dient aanstaande maandag.