Flinke omzetgroei voor de industrie

Daarmee zet de industrie de groei door die eind vorig jaar begon, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Ook de afzetprijzen stegen met 10,3 procent, zo komt naar voren in de kwartaalmonitor van het statistiekbureau. In de eerste drie maanden van het jaar boekte elk branche meer omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Producenten in de aardolie-industrie, de chemische industrie, de farmaceutische industrie en rubber- en kunststofproductenindustrie zagen de opbrengsten met bijna 20 procent aandikken.

Verder groeiden ook de omzetten in de basismetaal- en metaalproductenindustrie, de transportmiddelenindustrie en de elektrotechnische en machine-industrie relatief sterk. De productie nam dit kwartaal volgens het CBS voor het zesde kwartaal op rij toe, ditmaal met 3,5 procent.

Onder meer in de chemische industrie en de auto- en aanhangwagenindustrie ging de productie omhoog. De productie in de chemische industrie groeide met 10,5 procent. De productie van elektrische apparaten en machines steeg ook relatief fors, met respectievelijk 8,2 procent en 12,2 procent.

Autoproducenten maakten, zo komt volgens het statistiekbureau naar voren, dit kwartaal 14,4 procent meer vervoersmiddelen dan het jaar ervoor. Deze deelbranche produceerde vooral veel vervoersmiddelen voor het buitenland.