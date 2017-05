Geen Griekse deal: IMF nog niet aan boord

Dat betekent dat het IMF nog niet terug aan boord is als partner in het Griekse schuldenprogramma. Het Monetair Fonds vindt de aannames aan Europese kant over de Griekse schuldhoudbaarheid totaal onrealistisch en wil niet meedoen als er andere rekensommen worden gemaakt. Of met andere woorden: Er moet wat gebeuren aan de Griekse schuld na afloop van het derde hulpprogramma als dat halverwege 2018 is afgelopen.

Volgens eurogroepvoorzitter Dijsselbloem is een akkoord wel in de maak, zo zei hij bij de persconferentie na een lang overleg. Over drie weken bij een volgende vergadering van eurogroep moet de knoop definitief worden doorgehakt.

Tijd dringt

„Er is nog tijd, maar niet heel veel”, merkte directeur van noodfonds ESM Klaus Regling op. Vorige week stemde het Griekse parlement in met een reeks pijnlijke bezuinigingsmaatregelen, onder andere op gebied van pensioenen en belastingen. Zij vinden dat ze hun deel van de deal zijn nagekomen. In juli moeten de Grieken een paar grote afbetalingen doen aan schuldeisers. Zij wachten met smart op uitbetaling van een volgende tranche uit het noodprogramma.

Volgens Dijsselbloem zijn de ministers van Financiën het wel eens over het feit dat Griekenland na 2018 voor een periode van vijf jaar een primair begrotingsoverschot (voor betaling rentes) van 3,5% moet halen. Vorig jaar mei spraken de eurolanden af dat Griekenland voor de ‘middellange termijn’ zo’n overschot zou moeten laten zien, zonder dat dit verder werd gespecificeerd. Duitsland rekende aanvankelijk op tien jaar.

’Geen uitgemaakte zaak’

Waar volgens Dijsselbloem nu nog meer huiswerk voor nodig is, is wat er precies aan schuldverlichting voor Athene mogelijk is. „We moeten specifiek zijn hoever we willen gaan”, maakte hij duidelijk dat het IMF zich niet met een kluitje in het riet laat sturen.

Hij benadrukte na het overleg dat het zeker geen uitgemaakte zaak is dát Griekenland schuldverlichting krijgt. Dat wordt pas bekeken of dat nodig is na afloop van het derde hulpprogramma halverwege volgend jaar. Met name Duitsland en ook Nederland hameren op betrokkenheid van het IMF bij het Griekse hulpprogramma.

Vooraf was de kans op succes door diplomaten ingeschat op 50/50. Maar het lukte dus nog even niet. Desalniettemin blijft Dijsselbloem vol vertrouwen. „We kunnen succesvol zijn als we iets meer tijd nemen.”