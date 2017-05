Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Jaguar Land Rover scoort goed in China en VS

29 min geleden

LONDEN (AFN) - Jaguar Land Rover heeft afgelopen jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn luxewagens in met name China en de Verenigde Staten. De omzet van Britse autofabrikant in het eind maart afgesloten boekjaar bedroeg 24,3 miljard pond (28,1 miljard euro), bijna een tiende meer dan een jaar eerder.