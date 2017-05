De totale omzet in de periode tot eind april steeg wel, met 1 procent tot 900 miljoen dollar in vergelijking met een jaar eerder. Dat was te danken aan toegenomen verkoop in Azië en het openen van nieuwe winkels in die regio. In Azië ging de omzet met 8 procent omhoog, maar in Europa en Noord-Amerika nam die af. Tiffany telde aan het einde van het kwartaal per saldo 310 winkels, tegen 308 een jaar eerder.

De nettowinst kwam uit op 93 miljoen dollar, tegen 87 miljoen dollar een jaar geleden.