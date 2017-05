'Fed dicht bij volgende rentestap'

Volgens het merendeel van de Fed-bestuurders zou ,,het snel gepast worden'' om het monetaire beleid wat meer te normaliseren als de Amerikaanse economie zich in lijn met de verwachtingen blijft ontwikkelen. Daarbij wordt er nog steeds uitgegaan van een totaal van drie renteverhogingen in heel 2017.

De meeste beleidsmakers toonden zich op hun bijeenkomst van 2 en 3 mei tevens voorstander van plannen om de omvang van de balans van de Fed later dit jaar te gaan verkleinen. Eerder was al duidelijk dat de centrale bankiers nadachten over de manier waarop de enorme hoeveelheid leningen die de Fed de afgelopen jaren heeft opgekocht kan worden afgewikkeld.

Balansinkrimping

Het is de bedoeling dat over de balansinkrimping binnenkort nadere details worden verstrekt. Door alle stimuleringsmaatregelen die sinds de financiële crisis werden genomen zwol de balans van de Fed op tot zo'n 4,5 biljoen dollar (ruim 4000 miljard euro).

De Fed liet zijn belangrijkste rentetarief bij het rentebesluit begin deze maand ongemoeid. De markten hielden er de afgelopen tijd al rekening mee dat de rente bij de volgende vergadering medio juni waarschijnlijk wel omhoog gaat. De Fed besloot in december voor het eerst in een jaar tijd de rente te verhogen, waarna in maart opnieuw een rentestap volgde.