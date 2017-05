HP Inc boert goed met pc's én printers

De totale omzet van HP Inc kwam uit op 12,4 miljard dollar, zo'n 7 procent meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar in de boeken ging. De winst, gecorrigeerd voor een aantal eenmalige posten, kwam uit op 0,40 dollar per aandeel. Dat was wel 2 procent minder dan een jaar eerder, maar meer dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Het aandeel HP Inc zat in de nabeurshandel ook flink in de lift.

De onderneming rekent voor het lopende gebroken boekjaar dat eindigt in oktober nu op een aangepaste winst tussen de 1,59 en 1,66 dollar per aandeel. Eerder werd hier nog uitgegaan van 1,55 tot 1,65 dollar.