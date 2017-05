Renewi verwerkt meer Nederlands bouwafval

Het bedrijf zag het volume aan afval en puin door bouw- en sloopwerkzaamheden in Nederland met meer dan 11 procent toenemen, wat het tweede jaar met groei op rij is. Voor de gehele afvalmarkt was een kleine volumestijging te zien.

De fusie van Shanks met Van Gansewinkel werd eerder dit jaar afgerond, waarna het nieuwe bedrijf werd omgedoopt in Renewi. Daardoor ontstond een grote Europese speler op het gebied van afvalverwerking en recycling met activiteiten in onder meer de Benelux, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.