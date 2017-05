De groei zwakte af tot 0,2 procent op kwartaalbasis, van 0,7 procent een kwartaal eerder. In een eerdere raming werd nog uit gegaan van 0,3 procent groei.

Zowel voor de dienstensector als de industrie zijn eerdere inschattingen in deze nieuwe raming naar beneden bijgesteld. Het lijkt erop dat de aanstaande brexit de Britse economie nu echt begint te raken.

Sinds het brexitreferendum in juni vorig jaar is het Britse pond ook flink in waarde gedaald.