Bank lacht om eigen geld

De Noorse centrale bank heeft drie Noorse komieken ingehuurd die vrolijk de spot drijven met het nieuwe geld. Er worden grappen gemaakt over het symbool dat op de biljetten staat, een kabeljauw. Voor deze vis is gekozen omdat kabeljauw één van de meest succesvolle exportproducten van Noorwegen is.

Nieuwe biljetten

In het filmpje is onder meer te zien dat een bankier probeert een bundeltje biljetten te stelen en hoe een machine een paar kabeljauwen omzet in biljetten. Tot ’teleurstelling’ van het trio vissers weigert een jongedame in het café een nieuw biljet.

De introductie van 200 kronen biljet is deze week. In euro’s uitgedrukt is 200 Noorse kronen ongeveer €21. Naast het komisch filmpje heeft de centrale bank ook een uitgebreide campagne opgezet om het publiek te wijzen op de specifieke kenmerken van de nieuwe biljetten zodat valse biljetten snel worden onderschept.

