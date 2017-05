Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Iran ziet kansen voor deals met oliereuzen

50 min geleden

Iran hoopt later dit jaar overeenkomsten te sluiten met oliemaatschappijen als Lukoil en Total. Volgens minister van Olie Bijan Zanganeh zal Iran in samenwerking met internationale bedrijven de olieproductie in de komende vijf jaar met een kwart opvoeren.