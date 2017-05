Economie VS groeit sterker dan verwacht

's Werelds grootste economie groeide vorig kwartaal met 1,2 procent. Bij een eerdere schatting werd nog een vooruitgang met 0,7 procent gemeld. Economen hadden in doorsnee gerekend op een bijstelling tot 0,9 procent.

De sterkere groei hangt samen met de consumentenbestedingen die hoger uitvielen dan eerder gedacht. Ook de bedrijfsinvesteringen bleken sterker dan eerder geraamd.

De groei in het eerste kwartaal valt wel beduidend zwakker uit dan in het vierde kwartaal van 2016, toen de Amerikaanse economie met 2,1 procent in omvang toenam.